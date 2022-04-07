Зеленський: Після Маріуполя окупанти хочуть знищити Одесу

Володимир Зеленський заявив, що окупанти хочуть напасти на Одесу. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після Маріуполя російські окупанти хочуть знищити Одесу. За його словами, Росія впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить.

Про це глава держави повідомив під час звернення до парламенту Греції у четвер, 7 квітня.

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"Росія абсолютно впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить. І ми маємо зупинити це. Ми маємо притягнути Росію до відповідальності. Ми маємо врятувати Одесу від знищення Маріуполя", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що російські війська принесли смерть та руйнування туди, де століттями українці та греки насолоджувалися миром і процвітанням.

Окупанти вночі завдали ракетного удару по Одесі

Вночі проти 4 квітня російські військові завдали ракетного удару по одному з об'єктів в Одесі. Про це повідомив у Facebook представник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одеса. Вночі було завдано рашистського ракетного удару по одному з об'єктів. Наступна інформація надалі уточнюється", – написав Братчук.

Згодом офіцер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров уточнив, що через ракетний удар по Одесі зазнали руйнувань нежитлові будинки.

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"Намагаючись сіяти паніку серед населення та порушити логістику сил оборони, ворог напередодні вночі атакував Одесу. Ракети не влучили в ціль, але є пошкодження нежилих будівель. Постраждалих немає, інші обставини уточнюються", – повідомив він.

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