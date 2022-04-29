Зеленський порадив Росії не "гратися в референдум"

Зеленський прокоментував можливі псевдореферендуми на захоплених територіях України / Фото: Колаж: Сьогодні

Проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях України не буде визнане світом і лише ускладнить переговори між двома країнами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 28 квітня після переговорів з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем у Києві, повідомляє пресслужба глави держави.

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"Вважаю, що силою не можна приєднувати і не вдасться приєднати ту чи іншу нашу територію", – наголосив президент.

Він нагадав, що в окупованих містах українці виходили на протести проти озброєних російських окупантів.

"Це (псевдореферендум. – Ред.) нічого не дасть, окрім того, що це ще одне ускладнення імовірних, вже хоч якихось імовірних перемовин України та Росії... Мені здається, що це ускладнення будь-яких перемовин", – зазначив Зеленський.

За його словами, нині до Росії є питання гуманітарного характеру щодо розблокування людей, також є питання економічного характеру щодо продовольчої безпеки та розблокування морських шляхів.

"Багато питань. Якщо хочеться все це ускладнювати вже для всієї Європи та світу, то можна продовжувати гратися в ці референдуми, які не дадуть жодного результату – ні поточного, ні історичного", – резюмував глава держави.

У "ЛДНР" та Херсоні планують псевдореферендуми

За даними російських ЗМІ, всередині травня в ОРДЛО можуть пройти "референдуми" про приєднання територій до РФ та створення "Херсонської народної республіки". Спочатку "референдуми" були призначені на кінець квітня, але їх кілька разів переносили через невдачі російської армії на фронті.

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У середині травня в "ЛНР" і "ДНР можуть пройти "референдуми" про приєднання до РФ. Два джерела назвали дати референдумів, що готуються, – 14 і 15 травня 2022 року.

У ці дати, за інформацією джерел, може пройти "референдум" і в Херсонській області, яку частково окупувала РФ. На голосування планується винести питання щодо незалежності регіону від України та створення "Херсонської народної республіки".