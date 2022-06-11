Зеленський поставив Росії новий діагноз

Пройшов відвертий діалог зі студентами та викладачами британських вузів / Колаж "Сьогодні"

107 днів поспіль Україна та її народ героїчно протистоять агресії РФ. 107 днів поспіль ми проходимо іспит на виживання і рівно стільки ж днів протистоїмо варварам, нелюдам і дементорам.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час віртуального спілкування зі студентами провідних університетів Великої Британії, повідомляє Офіс президента України .

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Заява

"Я міг би порівняти сьогодення в Україні з важким запливом: проти течії, хвилі й шторм, де наша держава – "стернова", пливе до свободи, протидіє "русскому воєнному кораблю", і нам важливо відчувати, що ми не самі. Що всі країни вільного світу – в одному човні. І Україна не повинна на 107-й день війни подавати всім сигнал SOS!" – розпочав свій виступ перед британською аудиторією Зеленський.

"Наша незламність для багатьох стала загадкою і майже дивом. Як Оксфордський електричний дзвінок і його конструкція: досі точно невідомо, як це влаштовано і як саме це працює. Так і Україна, що 107 днів поспіль безперервно генерує енергію, яка чинить опір другій армії світу, і захищає себе та Європу, і якщо в України сядуть батарейки – ось це буде справжня енергетична криза на планеті", – попередив наш президент.

107 днів поспіль

Далі лідер України наголосив на тому, що його країна бореться з агресором уже 107 днів поспіль:

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"107 днів поспіль ми проходимо іспит на виживання. Щодня ми немов складаємо кембриджський трайпос. На стільці з трьома ніжками, під ревіння сирени повітряної тривоги".

"107 днів поспіль Україна протистоїть варварам, нелюдам, дементорам. Армії того, чиє ім’я, на думку деяких політиків, не можна називати. Тим паче відмовлятися купувати в нього нафту, газ тощо".

"107 днів ми протистоїмо ворогу, що не читав одного із засновників Лондонської школи економіки Бернарда Шоу. Не визнає світогляду, що тепер, коли ми навчилися літати у повітрі, як птахи, плавати під водою, як риби, нам не вистачає тільки одного: навчитися жити на землі як люди!

"107 днів поспіль ми протидіємо державі, яка страждає на нову форму колірної хвороби. Каже на біле чорне, на чорне – біле. Заявляє, про мирні цілі, але робить своїми цілями мирні міста й села, вбиває жінок і дітей, називаючи це самозахистом".

Враження

"Під час відвертого діалогу зі студентами й викладачами британських університетів переконався в трьох речах. Війна в Україні їм не байдужа, брехня про цю війну – помітна й огидна, а правда – відома, потрібна й важлива. Дякую за цю розмову та солідарність з Україною!" – резюмував пізніше Зеленський.

Двосторонні відносини