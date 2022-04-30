Зеленський привітав військових з Днем прикордонника та вручив нагороди (відео)

/ Фото: Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні

Україна відзначає 30 квітня День прикордонника. Цього дня президент Володимир Зеленський зустрівся із захисниками державного кордону України та вручив їм нагороди, повідомляє пресслужба глави держави.

"В умовах повномасштабної жорстокої війни Росії проти нашої незалежної держави, проти нашого міцного народу ми не можемо дозволити собі святкувань. Російське зло ще досі на нашій землі, ми повинні вибити окупантів. І тоді будемо святкувати. І це обов’язково буде після нашої перемоги. А зараз наш обов’язок – відзначити ваш внесок, внесок прикордонної служби України, кожного й кожної у спільну боротьбу українського народу", – сказав прикордонникам Зеленський.

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Президент зазначив, що саме бійці прикордонної служби першими зустріли загарбника та виконують одне з найважливіших завдань – контролюють лінію кордону, реагують на активність ворога поблизу кордонів, захищаючи нашу землю від підступних та цинічних ударів Росії.

"Від професійності та ефективності Державної прикордонної служби залежить і захист України від диверсантів, від намагань ворога зруйнувати наші ланцюжки постачання. Прикордонники забезпечують і нормальні економічні зв’язки з нашими партнерами на західній та південно-західній ділянках кордону. Ваша служба – одна з фундаментальних опор нашого захисту. І я вдячний кожному й кожній, хто боронить державний кордон", – зазначив Зеленський.

Він подякував усім захисникам кордону, які разом з іншими воїнами борються за свободу для українців, зокрема, тим прикордонникам, які героїчно обороняють Маріуполь.

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"Кожен, хто обороняє Українську державу, воює за можливість вільно жити у своєму власному домі, за свободу й безпеку для своїх дітей, за теплий спокій для своїх батьків, – я вдячний усім вам, я бажаю всім нашим воїнам швидше побачити перемогу. Бажаю щастя, добробуту вашим родинам, родинам усіх наших захисників і захисниць", – сказав Володимир Зеленський.

Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв-прикордонників хвилиною мовчання.

Нагороди для прикордонників

Також президент вручив прикордонникам державні нагороди, почесні та нові військові звання.

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Дванадцять військовослужбовців нагороджені орденами Богдана Хмельницького різних ступенів, орденом Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІІ ступеня та "Захиснику Вітчизни". Один офіцер відзначений почесним званням "Заслужений юрист України". П'ятеро прикордонників отримали нові військові звання.

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