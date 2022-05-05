Зеленський зателефонував Джонсону – домовлялися про зброю

Президент України Володимир Зеленський обговорив необхідність озброєння для запобігання "громадянським бомбардуванням" під час розмови з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє CNN.

"Лідери обговорили події на полі бою та потреби Збройних сил України, у тому числі надання зброї більшої дальності для запобігання бомбардуванням мирних жителів", – йдеться у повідомленні.

Більшість інформації залишається засекреченою. Оборона Маріуполя є історичним моментом. Ворог використовує широкий Арсенал забороненої зброї.

"Йдуть дуже гарячі бої, оборона дуже потужна, але й напад з боку Російської Федерації та агресія досить сильна. Росія використовує широкий спектр зброї, вони вже давно вийшли за межі того списку, який дозволено міжнародним правом для використання в агресії, або простою мовою, це війна. І сьогодні вони використовують і ракетні удари, і бомбові удари, і різноманітну заборонену зброю, навіть експериментальну", – розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр.