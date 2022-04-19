Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні – дати

Володимир Зеленський (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 квітня, вніс до Верховної Ради проєкт закону щодо продовження дії воєнного стану.

Як йдеться у законопроєкті №7300, президент пропонує продовжити воєнний стан на 30 днів – тобто до кінця травня. Дія поточного воєнного стану закінчується 25 квітня.

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Відповідно до закону про воєнний стан на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона торгівлі зброєю та алкоголем, заборона масових заходів та страйків, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

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