Зеленський попередив про підвищену загрозу ракетних ударів РФ через 9 травня

Росія 9 травня може посилити ракетні та авіаційні обстріли України. / Фото: Колаж: Сьогодні
У вихідні перед 9 травня в Україні підвищена загроза ракетних та авіаційних ударів з боку Російської Федерації. В ці дні слід особливо уважно поставитися до сигналів повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години. Адже порушення цих правил може коштувати життя.
Про таке заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення ввечері 6 травня.
Президент констатував, що російські війська продовжують обстріли нашої території, зокрема ракетні і авіаційні удари.
"Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватись розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є у містах і громадах", – закликав Зеленський.
Також він просить не ігнорувати заборону на відвідування лісів, адже окупанти могли залишити там міни чи розтяжки.
"Обовʼязково дотримуйтесь будь ласка заборони на відвідування лісів у тій місцевості, які були окуповані. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишились після російських військових", – сказав президент.
Небезпека 9 травня
Президент РФ Володимир Путін 9 травня може офіційно оголосити війну Україні замість так званої "спеціальної військової операції".
9 травня (коли в РФ святкують "День перемоги") російський диктатор, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про нібито якесь воєнне досягнення в Україні, або про посилення ескалації бойових дій, або про одне й інше разом.
За іншими припущеннями, 9 травня Росія може використовувати для оголошення анексії так званих ДНР та ЛНР, повний контроль над Маріуполем та посилення наступу на Одесу.
До того ж, російські окупанти до 9 травня намагатимуться захопити маріупольський комбінат "Азовсталь". Все для того, щоб зробити це, як "перемогу" для президента РФ Володимира Путіна. Зараз на території заводу продовжуються безперервні штурми та бої.