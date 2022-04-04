Зеленський приїхав до Бучі, окупанти втратили 300 людей. Що сталося в Україні 4 квітня

ЗСУ з 24 лютого знищили 647 російських танків. / Фото: Колаж: Сьогодні

Закінчується 40-та доба війни Російської Федерації проти України. Окупанти продовжують зазнавати втрат і проводять перегрупування. "Сьогодні" обрав найважливіше, що сталося за сьогодні в Україні.

Приїзд Зеленського до Бучі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, приїхав до звільненої від російських окупантів Бучі Київської області, де було виявлено сліди жахливих військових злочинів Росії. Серед іншого, він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями.

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Президент України відвідав звільнену Бучу.

Водночас президент США Джо Байден після звірячих убивств у Бучі заявив, що Америка продовжить санкційний тиск на Росію, і назвав президента Росії Володимира Путіна "військовим злочинцем" та "варваром".

Що відбувалося на фронті

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Волинському напрямку обстановка не змінилася, підрозділи збройних сил Республіки Білорусь, силами до чотирьох батальйонних тактичних груп, продовжують виконувати завдання з прикриття кордону.

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На Поліському напрямку залишається висока імовірність ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури ворожими літаками, що діють з білоруських аеродромів. За наявною інформацією, окремі підрозділи 35-ї загальновійськової армії (Бєлогорськ) та 36-ї загальновійськової армії (Улан-Уде) Східного військового округу розміщені у районах населених пунктів Речиця та Ямполь (Гомельська область Республіки Білорусь).

На Сіверському напрямку противник завершив відведення підрозділів зі складу Центрального військового округу на територію Курської області та розпочав їх подальше переміщення.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює артилерійські обстріли міста, перегруповує війська. Посилює протиповітряне прикриття важливих об’єктів в районі міста Бєлгород та районів зосередження військ на Харківському напрямку.

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Залишається висока ймовірність нанесення авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах Харкова, триває підготовка до наступу в напрямку на Слов’янськ.

Окупанти зазнають втрат. Фото – Генштаб ЗСУ.

На Донецькому та Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджуються в районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, а також отриманні повного контролю над містом Маріуполь. По ньому ворог сьогодні завдав 8 авіаційних ударів, тривають вуличні бої. Українські захисники та захисниці тримають оборону міста.

На Південнобузькому напрямку наші війська відтісняють окупантів на Херсонщині. Противник провів повітряну розвідку у районі Миколаєва з застосуванням БПЛА.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах діяльність корабельного угруповання противника в акваторії Чорного моря знижена у зв'язку зі складними погодними умовами (шторм до 4 балів). Решта ворожого корабельного складу виконує завдання у визначених районах.

Втрати окупантів

Генштаб ЗСУ зазначив, що за останню добу кількість убитих російських окупантів виросла на 300 осіб. Загальні бойові втрати противника з початку війни станом на 4 квітня становили:

особового складу – близько 18 300 осіб (+300);

танків – 647 (+3);

бойових броньованих машин – 1844 (+14);

артилерійських систем – 330 (+5);

РСЗВ – 107 (+2);

засобів ППО – 54 (без змін);

літаків – 147 (+4);

гелікоптерів – 134 (без змін);

автомобільної техніки – 1273 (+24);

кораблів/катерів – 7 (без змін);

цистерн з ПММ – 76 (без змін);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 (+3);

спеціальна техніка – 25 (+1).

пускові установки ОТРК/ТРК – 4 (без змін).

Крім цього, ЗСУ з 24 лютого знищили 647 російських танків. Це в кілька разів більше, ніж в озброєнні армії Італії, Британії, Іспанії чи Казахстану.

Також російська армія втратила 147 літаків. Це більше, ніж в озброєнні армії Казахстану, Польщі, Білорусі чи Британії.

Розбита техніка ворога. Фото – Генштаб ЗСУ.

Ситуація увечері

За інформацією Генштабу, на Сіверському напрямку обстановка не змінилася. Триває ліквідація наслідків діяльності російських окупаційних військ.

На Слобожанщині, в місті Ізюмі, противник проводить фільтраційні заходи та примусове вивезення місцевих жителів на територію Російської Федерації.

Водночас на тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії. Навколо Нової Каховки противник посилив пропускний режим на блокпостах. Почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення.

Як зазначається, наявні втрати офіцерського складу російське військове керівництво намагається поповнити офіцерами вищих військових навчальних закладів. За наявною інформацією, у військовій академії зв’язку, що у Санкт-Петербурзі, терміново готують офіцерів до заміщення посад у бойових військових частинах.

Розбита російська техніка на Харківщині. Фото – Генштаб ЗСУ.

Звірства російських окупантів під Києвом

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