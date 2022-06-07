Зеленський присоромив західних лідерів: за що і до чого закликав

Володимир Зеленський чекає від західних лідерів більше конкретних дій / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський дорікнув західним лідерам, що вони демонструють недостатню рішучість в питанні протидії агресії Росії.

Зеленський в інтерв'ю редакторці Financial Times Рулі Халаф прокоментував інформацію про те, що в Європі ведуться дискусії про припинення вогню без участі України:

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"Перш за все – як можна припинити вогонь на території країни без позиції народу цієї держави і без позиції лідера цієї держави? Виглядає дуже дивно. Деякі лідери хочуть вважати себе лідерами. Але щоб бути лідером, треба не вважати себе лідером, а поводити себе як лідер. Лідерство проявляється перш за все – у тебе всередині. Ти хочеш зупинити цю війну, ти можеш бути лідером цього процесу?.. Тож будь ласка – покажи, що, окрім слів, ти можеш зробити".

За його словами, західні лідери можуть дати Україні зброю, або посадити українську владу за стіл перемовин з Путіним – щоб "сидіти за цим столом і впливати, щоб були не просто слова "давайте припинимо вогонь".

"Вогонь припинимо на яких умовах? З якої сторони? У мене – мільйон питань. Хто буде гарантувати, що Росія виконуватиме те, що вона пообіцяла? У мене відповідей сьогодні нуль. Я поки що не бачу конфігурації, яка може змусити Росію зупинити цю війну", – підкреслив глава держави.

На думку Зеленського, Захід діє щодо Росії недостатньо рішуче.

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"Якщо говорити відверто, санкції – ми вдячні їм, але вони не настільки вплинули на Росію поки що, тому що не в повному обсязі. Ми розтягуємо це умовне "задоволення". Треба чітко: ембарго – так ембарго, на нафту – так не бійтесь. Розуміємо, що будуть складнощі, але тим не менше – вводьте одразу. В іншому плані час буде грати на руку військово-політичному керівництву Росії. Вони будуть знаходити, через кого і як обходити санкції. Вже є в цьому у них позитивні результати. Тому без закликів – швидкі дії. А якщо щось говориш, то треба конкретні кроки", – заявив президент.

Зеленський відповів Макрону щодо "приниження Росії"

Президент Украиїни Володимир Зеленський жорстко відреагував на пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона "не принижувати Росію" і після завершення бойових дій "шукати вихід дипломатичним шляхом".

Глава держави зазначив, що Макрон добре розуміється в переговорному процесі між Україною і Росією як один з лідерів "нормандської четвірки".