Зеленський присвоїв звання Герой України п'ятьом захисникам

Зеленський підписав указ про присвоєння Героя України п'ятьом захисникам України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України п'ятьом захисникам України, серед них одному — посмертно.

Указ з'явився на сайті президента України.

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Деталі

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

Люташину Андрію Олександровичу – майору (посмертно).

Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

Івчуку Віктору Михайловичу – полковнику медичної служби;

Пасічнику Олегу Вікторовичу – капітану;

Слєсаренку Олександру Петровичу – полковнику медичної служби;

Циганкову В’ячеславу Андрійовичу – підполковнику.

Зеленський розповів про першу жінку-Героя України, якій присвоїли звання посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння державних нагород військовим ЗСУ. При цьому звання Герой України вперше удостоїлася жінка, якій воно було присвоєно посмертно.

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Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з орденом "Золота Зірка" сержанту Дерусовій Інні Миколаївні посмертно.

Вона була старшим бойовим медиком і з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України виконувала завдання в місті Охтирка Сумської області. Жінка врятувала понад 10 українських військовослужбовців і загинула від артилерійського обстрілу окупантів, надаючи допомогу пораненим бійцям ЗСУ.

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