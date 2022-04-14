Зеленський: Закликав Естонію долучитися до проєкту відновлення України після війни

Зеленський звернувся до парламенту та народу Естонії та закликав приєднатися до проєкту відновлення України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський закликав Естонію приєднатися до проєкту відновлення нашої країни після того, як закінчиться розпочата Росією війна.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

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"Звернувся до парламенту та народу Естонії. Подякував за допомогу, яка надана Україні, зокрема й зброєю. Також закликав Естонію долучитися до проєкту відновлення України після війни", — повідомив Зеленський.

Крім того, президент розповів про співпрацю з Естонією в галузі цифровізації. Він наголосив, що після війни це може стати ще більш масштабним проєктом для відновлення державних і бізнес цифрових систем, кіберзахисту, і відновлення відповідних освітніх установ.

Зеленський заявив, що Німеччина не зверталася до нього щодо візиту Штайнмаєра

Президент України Володимир Зеленський заявив, що команда президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра не зверталася до Офісу президента України щодо візиту до нашої країни. Ніяких офіційних запитів не надходило.

"Я та наш Офіс офіційно не отримували звернення президента Німеччини та Офісу президента Німеччини щодо візиту в Україну", — повідомив глава держави.

Зеленський наголосив, що в умовах повномасштабної війни РФ проти нашої країни, коли щодня гине мирне населення, Україна має право дозволити собі "бути серед лідерів тих країн, які реально її підтримують".

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