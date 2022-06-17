Зеленський закликав Європу стати повністю незалежною від Росії

Європа зараз перебуває у ланцюгах залежності, які десятиліттями створювала країна-агресор Фото: Колаж Reuters/ Cегодня

Росія багато десятиліть створювала видимість, що від її ресурсів залежить багато світових країн , тому Європа має раз і назавжди покінчити з цією токсичною залежністю від країни-агресора. З такою заявою президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників "Діалогу Преспанського форуму" – платформи, створеної урядом Македонії, повідомляє Офіс президента на своїй сторінці. Telegram-каналі .

"Усі ми в демократичному світі зіткнулися з небаченою енергетичною кризою. Багато років Росія створювала враження, що нібито є надійним постачальником енергоресурсів. Але насправді їй вдалося зробити залежними від себе різні країни Європи. І тепер коли Росія вирішила воювати для підкорення європейських народів , вона використала цей енергетичний ланцюг першим. Спеціально спровокувала історично надвисокі ціни на газ. Спеціально обмежує постачання газу, шантажуючи і окремі країни, і Європу загалом. Порушує чинні контракти – вимагає оплати за газ у рублях та штучно обмежує обсяг поставок", – сказав Зеленський.

За його словами, тиск на газовий ринок, а також використання Росією інших інструментів призводить до того, що інфляція значно прискорилася. Цього просто не було б, якби Росія поводилася як відповідальний постачальник, а не хотіла створити кризу.

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Також він зазначив, що тиск РФ також чиниться і на продовольчий ринок, де Росія створює нову міграційну кризу.

"Ще найгірший сценарій реалізується на продовольчому ринку. Там провокується не лише зростання цін, причому на базові продукти харчування, а й нова міграційна криза. Російська блокада українських портів та забої по нашій агропромисловій інфраструктурі призводять до утворення дефіциту на важливих регіональних сегментах світового ринку продовольства. Українська пшениця, кукурудза, соняшникова олія та інші товари були незамінні для глобальної продовольчої стабільності, Росія знала, куди бити, щоб створити цю кризу, і вона свідомо посилює її, коли затягує війну проти нашої держави і відмовляється зробити Чорне море безпечним для судноплавства. Для чого вона це робить? Щоб, зокрема, і по ваших країнах, а також по ваших сусідах в Європі, вдарила нова міграційна хвиля", – сказав президент.

Європа має звільнитися від ланцюгів Росії

Тому, наголосив Зеленський, необхідно звільнити Європу від ланцюгів залежності, які російська держава створювала протягом десятиліть.

"Потрібно зробити всю Європу нарешті єдиною. Це те, в чому зацікавлені однаково і Україна, і ваші держави Західних Балкан. Повноправна європейська інтеграція України, як і повноправна європейська інтеграція ваших держав – це історичне посилення Європи та повний демонтаж російської можливості бити нас поодинці", – резюмував він.

Переговори з європейцями