Зеленський просить ООН про евакуацію поранених з "Азовсталі"

Зеленський звернувся до Гутерреша/Фото: REUTERS/Maxim Shemetov, колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Він попросив посприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених.

Про це повідомили в Офісі президента.

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Зеленський подякував генеральному секретарю за його зусилля з евакуації українських громадян із "Азовсталі". Крім того, він проінформував Гутерреша про успішне проведення першого етапу, під час якого з "Азовсталі" вдалося вивезти 121 людину, та висловив сподівання на успішне продовження евакуаційної операції, яка ще триває.

Глава держави подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста, які продемонстрували можливість досягнення прогресу в найскладніших гуманітарних кризах.

"Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими", – зазначив Зеленський.

Президент звернувся до Генсека ООН з проханням сприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених.

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"Під загрозою – життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їхньому порятунку", – сказав глава держави.

Окупанти намагаються штурмувати "Азовсталь"

"РФ продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь". Були спроби штурмових дій. Періодично продовжуються артилерійські, ракетно-бомбові удари з авіації", – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Росія також намагається проводити у місті фільтраційні заходи:

"Є спроби, є факти вивезення населення на територію РФ – причому примусово, без їхньої згоди. І це, друзі, у ХХІ столітті. Це злочини, які РФ здійснює станом на сьогодні".

При цьому джерела "Української правди" повідомили, що окупанти вже другий день штурмують завод "Азовсталь". Штурм розпочався у вівторок, 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.

Зазначається, що сьогодні, 4 травня, росіяни прорвалися на завод, який раніше бомбили і обстрілювали. На "Азовсталі" точаться важкі бої. Зв'язків з українськими бійцями немає.

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