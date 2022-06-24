Зеленський проведе нараду щодо "дорожньої карти" вступу України до Євросоюзу

Зеленський скличе нараду щодо вступу України в ЄС/Фото: SERGEI SUPINSKY/Getty Images, Офіс президента. Колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе нараду за участю представників уряду та парламенту щодо "дорожньої карти" вступу до Європейського Союзу.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

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Він заявив, що жодних нових умов щодо виконання завдань в ЄС не надавали.

"Буквально вже найближчим часом президент України збере нараду за участю уряду України, Верховної Ради, де чітко поставить завдання, як щодо дорожньої карти виконання тих семи рекомендацій, які надала нам Європейська комісія, так і щодо решти завдань на шляху до членства", — сказав Жовква.

Він зазначив, що немає жодної рекомендації Євросоюзу щодо реформ, де б Україна "перебувала на нульовій позначці".

Україна – кандидат в ЄС

Країни Європейського Союзу вчора, 23 червня, надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. До цього на зустрічі послів ЄС 20 червня ніхто не заперечував проти цього кроку.

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Голова Євроради Шарль Мішель підтвердив схвалення самітом ЄС статусу кандидатів для України та Молдови.

"Є угода. Європейська рада щойно прийняла рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата у члени ЄС. Історичний момент. Сьогоднішній день знаменує собою вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітання президенту України Зеленському та Молдови Маї Санду та народам України й Молдови. Наше майбутнє разом", – сказав Мішель.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, як світові лідери відреагували на надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз. Також ми писали, що Зеленський привітав Україну з кандидатством у ЄС.