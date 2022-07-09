Зеленський провів чистку серед керівництва Херсонської ОДА

Володимир Зеленський своїм указом звільнив Геннадія Лагуту. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом №477/2022 звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в його Указі.

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Хто замість Лагути?

"Звільнити Лагуту Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – йдеться в тексті Указу.

Водночас тимчасово виконуватиме обов'язки голови Херсонської ОДА депутат обласної ради від "Слуги народу" Дмитро Бутрій, про що йдеться в Указі президента №478/2022:

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на Бутрія Дмитра Стефановича".

Раніше Кабінет міністрів України вже погоджував звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Також ми писали про те, що Верховна Рада прийняла постанову щодо колишнього нардепа від "Слуги народу" Олексія Ковальова. Колаборанта, який допомагає росіянам в окупованому Херсоні, відкликали з посади члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.