Зеленський провів нараду з Кабміном на тему виконання держбюджету

/ Фото: Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з членами Кабміну та представниками ВП про стан виконання держбюджету на поточний рік та запровадження ембарго на торгівлю з Росією. Про це повідомляється на сайті президента.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у першому кварталі держбюджет вдалося виконати на 110%. У другому кварталі через вторгнення РФ прогнозується суттєве недовиконання державного бюджету.

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Також учасники наради обговорили можливі джерела заповнення скарбниці. Зокрема це донорська допомога, спеціальні права запозичення МВФ тощо.

За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних витрат, починаючи з травня. Щоб цього не допустити, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого та середнього бізнесу.

Президент дав уряду доручення формалізувати припинення товарообігу України із РФ.

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