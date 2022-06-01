Зеленський прямо сказав, чи можуть ЗСУ вдарити по РФ з американської далекобійної зброї

Зеленський пояснив, чи використає зброю США проти Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський запевняє, що заклики надати Україні зброю більшої дальності спрямовані на захист територій нашої країни. ЗСУ не використовуватиме таке озброєння для атак по території Росії.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Newsmax.

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За його словами, заклики до зброї більшої дальності спрямовані на захист території України, а не напад на Росію на її землі, як вона зробила з Україною.

"Нас не цікавить, що відбувається в Росії. Нас цікавить лише наша власна територія в Україні", – сказав Зеленський.

Україна не поступиться Путіну своїми територіями

Президент зазначив, що РФ має бути готова до того, що Україна не віддасть свої території.

"Ми не готові поступитися жодною з наших територій, тому що наші території – це наші території, це наша незалежність, наш суверенітет", – сказав Зеленський.

Він визнав, що "з деякими територіями є деякі складності, є деякі деталі, але всі ці складності можна було б обговорити, щоб зупинити війну".

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Зеленський додав, що належність Донецької та Луганської областей, які Путін намагався оголосити незалежними, не підлягають обговоренню. Президент упевнений, що є можливість вирішити це питання дипломатичним способом.

"Якщо йдеться про ультиматуми і "ви повинні поступитися третиною своєї території, ми дамо вам спокій і залишимо в живих" — це не те, про що ми можемо домовитися", — сказав президент України.

Чому США зволікали з постачанням сучасних пускових установок

Як писав Wall Street Journal, українське військове командування протягом кількох тижнів переконувало американських партнерів узгодити надання сучасних пускових установок М270 MLRS та М142 Himars. Проте в уряді США деякі чиновники були занепокоєні можливим наданням з такими пусковими установками сумісних з ними ракет, які мають дальність майже 300 кілометрів (ATACMS).

Американські чиновники побоювалися, що ЗСУ можуть вести вогонь по критичній інфраструктурі на території Росії, а також територіях Криму та Донбасу, окупованих з 2014 року.

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ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомляють, що адміністрація Байдена розглядає надання таких установок лише з боєприпасами, які дозволяють застосовувати їх як реактивні системи залпового вогню, а не оперативно-тактичні ракетні комплекси. Дальність цих боєприпасів – від 30 до 70 км.

Установки допоможуть українським захисникам вести вогонь по оперативному тилу російських підрозділів та боротися з підкріпленням другого ешелону. Крім того, це підвищить ефективність контрбатарейної боротьби ЗСУ в артилерійському протистоянні на Донбасі.

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