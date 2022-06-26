Зеленський розкрив деталі важливої розмови з Трюдо

Зеленський провів розмову з Трюдо/Фото: David Kawai/Getty Images, Офіс президента. Колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери говорили, зокрема, про збільшення оборонної підтримки нашої країни.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

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"Розмовляв з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Подякував за фінансову допомогу Україні та всебічну підтримку у протидії російській агресії. Скоординовані позиції напередодні важливих міжнародних подій. Обговорювалося подальше збільшення оборонної підтримки України", — написав Зеленський.

Трюдо також прокоментував свою розмову із президентом України.

"Радий, що ми сьогодні знову розмовляли, Володимире. На моїх зустрічах в G7 і НАТО на цьому тижні я продовжу підкреслювати важливість підтримки України і захисту демократії – ви можете розраховувати на підтримку Канади. Ми будемо продовжувати підтримувати український народ, наскільки це можливо", — напив Трюдо у Twitter.

Зеленський звернувся до білорусів

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення. Однак не лише до українців, але й до білорусів.

"Хочу звернутися сьогодні до громадян Білорусі. До людей — і цивільних, і в погонах. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було в лютому і в весняні місяці. У Кремлі за вас вже все вирішили – ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в силах не дати нікому вирішувати за вас, що вас чекає далі", — сказав президент.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський у зверненні розповів про ракетну показуху Росії. Також ми писали, що Зеленський порівняв отримання кандидатства в ЄС із фактичним підкоренням Евересту.