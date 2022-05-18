Зеленський розкрив секрет лазерної чудо-зброї загарбників

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до народу. Він підбив підсумки за 18 травня.

Відео опублікували на каналі Офісу президента у YouTube.

"Сьогодні один з представників російської держави повідомив про те, що окупанти нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї. Нібито для економії ракет.

По-перше, звертає на себе увагу той факт, що їм знадобилось економити ракети і якось це пояснювати. Тобто, більш ніж дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Тобто, далі – тільки залишки.

По-друге, всі вже побачили, як Росія воює. Недосвідченими строковиками, яких вона кидає у бій, як гарматне мʼясо. Мародерами, які вперше бачать нормальну побутову техніку в чужій країні. Старою радянською "бронею" без сучасного захисту. Забороненими фосфорними бомбами, якими вони спалюють школи та звичайні житлові будинки. І ракетами, більшість із яких витрачена російською армією на знищення абсолютно цивільної інфраструктури без жодного стратегічного саме воєнного результату. Цієї доби вони били так ракетами по Миколаєву, а також по Дніпру.

Що ж, в пропаганді нацистської Німеччини був такий термін "вундерваффе". Чудо-зброя. Що ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, то більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні. І от бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою "вундерваффе". Нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення.

Але знов-таки і про те свідчить, що вони бояться визнати, що на найвищому державному і військовому рівні в Росії допущені катастрофічні помилки. Тож, будуть придумувати ще не одне "вундерваффе", поки Збройні Сили України і усі наші захисники і захисниці покроково звільнятимуть нашу землю. Скільки часу це триватиме? Відповідь на це запитання може дати лише реальна ситуація на полі бою. Намагаємось якнайшвидше. Це точно. Ми зобовʼязані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку.

Саме тому підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану і строку загальної мобілізації. Сподіваюсь, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення. У нашої армії і всіх, хто захищає державу, мають бути усі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно.

Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі-всі наші міста і громади, які перебувають під окупацією, – під тимчасовою окупацією, – мають знати, що Україна повернеться.

Про те, що наша держава нікого не кидає і повертає те, що належить Україні по праву, говорив сьогодні у зверненні до Дня вшанування памʼяті жертв депортації кримськотатарського народу. Ми памʼятаємо про Крим. І ми ніколи не забудемо ані 1944 рік – геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада. Ані 2014 рік – другу хвилю знищення усього вільного на півострові Крим. Спеціально саме у цей день підписав закон про захист осіб, яких окупанти позбавили свободи, а також про захист членів родин таких людей. Йдеться про усіх бранців Кремля – і в Криму, і в окупованій частині Донбасу. Закон дає їм більше захисту і допомоги від держави.

Акумулюємо також і всі можливі ресурси світу для підтримки України. Я вдячний Андрію Шевченку, нашому легендарному футболісту, за те, що він став першим амбасадором нового національного бренду України – United24. Це дуже потрібна державі саме зараз платформа, яка дозволяє, зокрема, збирати кошти на підтримку України. Будь-яка людина у світі – в один клік – може зробити свій внесок у нашу перемогу. Причому за тим напрямком, який вважає найважливішим. Наприклад, оборона і розмінування, медична допомога або відбудова країни. І вже на початку червня зможемо побачити перший спеціальний захід у Лондоні за участі Андрія Шевченка на підтримку United24.

Подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйен за оголошений сьогодні пакет допомоги нашій державі. Обсяг – у дев'ять мільярдів євро. А також за підтримку планів по відновленню України. Цей крок Єврокомісії є свідченням справжнього лідерства, на яке здатний Європейський Союз. І однозначно допоможе нам в боротьбі за нашу спільну свободу.

Говорив з новим президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів. Привітав його з обранням на посаду. Запросив взяти участь у післявоєнній відбудові держави. Обговорили загрозу глобальній продовольчій безпеці, яку спровокувала Росія цим вторгненням.

І як це вже традиційно – ввечері підписав указ про нагородження наших героїв. 197 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. П'ять із них – посмертно. Також сьогодні мав честь вручити ордени "Золота зірка" військовослужбовцям, яким раніше присвоїв звання Герой України. Зокрема, полковнику Сергію Барановському за мужність та ефективність в боях на Донбасі. І полковнику Сергію Мусієнку за особисту хоробрість і успіхи в боях на Харківщині".