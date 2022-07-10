Зеленський розповів, що Путін перетнув нову небезпечну межу (відео)

Володимир Зеленський прокоментував нові обстріли українських міст / Фото: Колаж: Сьогодні

Обстріли міст України з численними людськими жертвами показали, що керівництво Росії перетнуло межу і відкрито вдалося до терору.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні наприкінці 137-го дня повномасштабної війни.

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"Від початку цього вторгнення українські правоохоронці роблять усе, що необхідно для фіксації злочинів окупантів і для збору доказів. До цієї роботи залучені наші партнери з багатьох держав. Російський терор давно перетнув ту межу, за якою багатьом у цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки – покарати Росію, державу-терориста, за все зроблене нею проти України й міжнародного правопорядку", – зазначив Зеленський.

Обстріл Часового Яру

Увечері 9 липня внаслідок ракетного обстрілу міста Часів Яр Бахмутського району сталось руйнування двох п'ятиповерхових житлових будинків. Сайт "Сьогодні" писав все, що відомо про обстріл.

Майже через добу після удару Росії по багатоповерхівці в Часовому Яру з-під завалів деблокували потерпілого. Чоловік дивом вижив. Але під завалами можуть лишатися ще 24 людини, серед яких 9-річна дитина.

Всього від ракетного удару загинуло щонайменше 15 людей, яких виявили під завалами багатоповерхівки. Ще 6 людей постраждали.