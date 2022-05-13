Зеленський розповів, чи є загроза наступу РФ із Придністров'я

Зеленський розповів про можливий наступ РФ з боку Придністров'я / Колаж "Сьогодні"

Російський наступ на Україну з боку Придністров'я цілком можливий. Проте для України не буде великої загрози. Все через те, що в окупованому молдавському регіоні знаходиться слабке угруповання.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна.

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За словами президента, Росія може розпочати наступ із Придністров'я, адже 100% військових там контролює Російська Федерація.

"Щодо людей, ми розуміємо, що може бути угруповання до 15 тисяч, але воно не дуже готове. Оскільки вони не мають кордону з Російською Федерацією, вони можуть отримати підкріплення тільки з неба. Ця частина угруповання, якщо вона піде, ми їх не дуже боїмося. Тому що із 15 тисяч вміють воювати до 3 тисяч людей, наскільки ми знаємо. Це може бути викликом, але ми не бачимо там дуже велику загрозу", – зазначив Зеленський.

Обстановка

Радник глави ВП Олексій Арестович заявив, що Україна може захопити самопроголошене утворення "Придністров'я" по "клацанню пальців" Проте для цього має бути відповідне звернення до офіційного Кишинева.

В анексованому Росією де-факто регіоні Молдови, так званій Придністровській молдавській республіці ("ПМР"), гримлять вибухи, а Кремль традиційно звинувачує у провокаціях Україну

Розвідка Міноборони України повідомила, що РФ готує ракетний удар по невизнаній "Придністровській молдавській республіці" із жертвами серед мирного населення.

У Кремлі ухвалили рішення про війну проти Молдови. Для України буде вирішальним те, до чого призведуть події у Молдові. Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела в українській розвідці. Реклама

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