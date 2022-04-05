Зеленський розповів, чи готова Україна мститися кожному російському військовому

Зеленський пообіцяв, що Україна складе списки російських воєнних злочинців / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна разом з західними партнерами буде розробляти механізми покарання російських військових, причетних до воєнних злочинів, зокрема до Бучанської різанини.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 5 квітня в інтерв'ю, яке транслював канал "Україна 24".

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На запитання, чи готова Україна наслідувати приклад Ізраїля, який десятки років полював на воєнних злочинців у різних країнах, Зеленський відповів:

"Я вчора це вже сказав. Можливо, це було не так відверто, як цього очікує сьогоднішній час. Ми точно будемо цим займатись. Відповідні будуть збиратися списки. Тобто, є порядок, тому що ми в цивілізованому світі з вами живемо. Є порядок, який буде йти з точки зору чинного законодавства і міжнародного права".

За словами президента, для розслідування злочинів окупантів буде створена спільна комісія з Європейським Союзом, до складу якої увійдуть прокурори з різних держав.

"Окремо є наша внутрішня справа щодо цих злочинців, які катували наших людей. Ми починаємо збирати інформацію, будемо шукати всіх цих людей... Дуже не хочеться, щоб це було вирішено за 20 чи 30 років. Треба постійно цим займатися. Більше цього я не можу вам сказати, більше механізмів я не бачу", – сказав він.

Глава держави висловив сподівання, що "внутрішній український механізм... буде дуже дієвим, тому що є люди, які дуже хочуть знайти тих злочинців".

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"Я думаю, що ми знайдемо правильний формат. Якщо закон не буде вирішувати це міжнародне питання, то український закон буде знаходити вихід з цієї складної ситуації", – додав Зеленський.

Зеленський готовий продовжувати переговори з Кремлем

Президент Володимир Зеленський також заявив, що, незважаючи на звірства військових РФ у Бучі та інших українських містах, вестиме переговори з РФ.

За його словами, сказати, що "після цього ми не будемо з вами розмовляти" – найлегший і водночас безглуздий шлях.

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Глава держави пояснив, що з кожною подібною трагедією українцям усе складніше усвідомлюватиме навіть можливість переговорів з окупантами. Проте шляхи вирішення треба все одно шукати.

Звірства російських окупантів під Києвом