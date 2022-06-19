Зеленський розповів, як окупанти хочуть погіршити ситуацію з пальним

Зеленський розповів, що окупанти знищують бензинову інфраструктуру нашої країни/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський розповів про воєнну ситуацію нашій країні. Вона залишається складною, але захисники тримають оборону.

Про це глава держави сказав під час нового звернення до українців.

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"Окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру – хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно, будемо й на це відповідати. Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас – тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра", — сказав президент.

Зеленський попередив Європу, як Москва буде бити

Цей тиждень буде дуже важливим як для України, так і для Євросоюзу. Однак через успіхи нашої країни, РФ може посилити ворожу активність.

"Завтра починається історичний тиждень. Один із найважливіших за весь час від 1991 року. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидата для України. І в такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально — показово. І не тільки проти України, а й проти Європи. Готуємося. Попереджаємо партнерів. І дякуємо всім, чия сила сьогодні — це наша перемога завтра", — зазначив президент України Володимир Зеленський.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Україна скасовує безвізовий режим із Росією Також ми писали, що Зеленський закликав Європу стати повністю незалежною від Росії