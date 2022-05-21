Зеленський розповів, коли Україна почалася готуватися до вторгнення РФ

Володимир Зеленський розповів про підготовку України до вторгнення РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська влада восени 2021 року побачила ознаки підготовки Росією повномасштабного вторгнення і почала готуватися.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі Youtube-каналу "Україна 24".

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"Ми жили в постійній війні, вона була абсолютно гібридною. До цього моменту було багато атак – кібератак тощо. Ми розуміли, з яких територій. Ви пам'ятаєме, вирубали нам різні сайти – і Національного банку, і міністерств, не хочу говорити вже про правоохоронні органи і розвідку. Тиск був задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – сказав він.

За словами Зеленського, у владі "розуміли, що відбувається підготовка", але "деталі ніхто до кінця не знав".

"Всі готувались до різних заходів. У нас була своя підготовка, у розвідок держав-партнерів – своя підготовка і свої попередження... Я б почав цю розмову про наступ з жовтня. Те, що відбувалося, як ми готувалися, які були меседжі й перші економічні кроки, фінансові, кібер, блокування, дефіцит бензину, як відбувалося зменшення обсягу енергоносіїв тощо. Я б почав з вересня-жовтня. Хоча справедливо починати з 2014 року, але про повномасштабне вторгнення – я вважаю, такий гібридний артобстріл почався восени", – заявив Зеленський.

Зеленський пояснив, що для нього перемога у війні

Президент Володимир Зеленський заявив, що для України перемогою у війні з Росією на сьогодні стало б повернення до ліній розмежування, які існували до 24 лютого.

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