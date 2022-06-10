Зеленський розповів про успіхи ЗСУ у двох областях

Зеленський підбив підсумки 106-го дня війни/Фото: Офіс президента України, Угруповання Об'єднаних сил. Колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті протягом минулої доби. Ключові мішені зараз – міста на Донбасі.

Про це глава держави сказав під час звернення до українців.

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"Фронтова ситуація за добу – без суттєвих змін. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, інші міста Донбасу, які окупанти вважають зараз ключовими мішенями, тримаються. Маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємося вперед на Харківщині, звільняючи нашу землю. Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку. Я вдячний усім нашим захисникам, усім захисницям, завдяки яким це можливо. Завдяки яким ми витримали вже 106 днів повномасштабної війни", — сказав Зеленський.

Зеленський зідзвонився з Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Говорили, зокрема, про європейську перспективу України.

"Нещодавно завершив розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили передусім про оборонну підтримку. Звісно, це ключова тема. Поінформував Еммануеля про ситуацію на передовій, про можливий розвиток протистояння найближчими днями й тижнями, про наміри російських окупантів і про нашу протидію. Звичайно, детально говорили про європейську перспективу України. Готуємося до відповіді на нашу заявку щодо кандидатства. Торкнулися також тематики гарантій безпеки для України й для усієї Європи. Вдячний, що ми з президентом Франції обговорили цю тему. Продовжуємо працювати", — сказав Зеленський.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський визначив дві категорії українців і закликав до цього звикати. Крім того, ми писали, що Зеленський ввів санкції проти Путіна.