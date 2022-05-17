Зеленський розповів про евакуацію наших бійців із "Азовсталі"

Зеленський розповів про евакацію українських захисників із заводу "Азовсталь"/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Зокрема, він розповів про евакуацію українських військових із "Азовсталі".

Відео опублікували на каналі Офісу президента у YouTube.

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Що сказав президент – головне

Щодо ситуації в Маріуполі. Завдяки діям українських військових – ЗСУ, розвідки, перемовної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН, маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені, їм надається допомога.

Українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими і розвідкою. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності. І часу.

Говорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, як пришвидшити надання Україні фінансової допомоги – враховуючи дефіцит державного бюджету у час війни, а це близько 5 мільярдів доларів щомісячно. Напередодні зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" ці переговори з МВФ є безпосередньою підготовкою дуже важливих рішень для України.

У Києві працювала висока делегація Польщі. З ними відбулись консультації щодо взаємодії на рівні Євросоюзу. Зокрема, це стосується прискорення інтеграції в ЄС і очікуваного рішення про статус кандидата для України.

Працюємо над тим, щоб ЄС все ж таки узгодив шостий пакет санкцій проти Росії. Нафтове ембарго має бути його частиною. Вдячний тим лідерам континенту, які це усвідомлюють і допомагають з просуванням відповідного рішення.

Звернувся до студентської спільноти США – представників провідних університетів. А також поспілкувався з ректорами і президентами цих навчальних закладів. Ключове питання – це залучення американських університетів до відновлення нашої освітньої системи після війни.

ЗСУ стримують постійні атаки на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати. Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу все ще залишаються основною мішенню для окупантів. Робимо все, щоб захистити нашу землю і наших людей.

Державними нагородами відзначені 201 військовослужбовець Збройних Сил України. Вічна слава кожному і кожній, хто став на захист держави! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну.

Переговори з агресором

Зеленський заявляв раніше, що Україна не може поступитися своєю територіальною цілісністю – є компроміси, на які країна не може піти в переговорах з президентом Росії.

"Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом. Про це говорив український народ. Українці не зустрічали російських солдатів з букетом квітів, а зустрічали їх хоробро. Вони зустрічали їх зі зброєю в руках", – заявляв він.

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