Зеленський розповів про стосунки з Генштабом

Валерій Залужний, Володимир Зеленський / Фото: Офіційний сайт президента України, Колаж: Сьогодні, Facebook/Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Президент Володимир Зеленський заявив, що між ним та Генштабом немає жодних непорозумінь. Він зазначив, що ситуація з дозволом на переміщення військовозобов'язаних – "дрібна помилка", повідомляє Українська правда.

"У нас сьогодні була зустріч з військовими. У нас вони щодня проходять ці засідання, але сьогодні (6 липня. – Ред.) було окреме засідання за рішенням Генштабу 5 липня. Ми вирішили, що рішення було прийнято не зовсім правильно і його скасують", – сказав він.

Зеленський зазначив, що головне — єдність перед агресією РФ.

Реклама

"Щодо можливих непорозумінь між мною та Генштабом, то жодних непорозумінь немає. Це дрібна помилка в порівнянні з тією великою єдністю, яку ми демонструємо перед російською загрозою. Це просто дрібниця. Це ні про що", — сказав президент.

Ситуація з військовозобов'язаними

6 липня Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скасувати порядок отримання військовозобов'язаними дозволів на переміщення між областями України.

Валерій Залужний звернувся до українців і нагадав, що в умовах війни вони потрібні своїй державі.

Радник головнокомандувача ЗСУ з юридичних питань Євгенія Рябека розповіла, що військовозобов'язані українці при зміні місця проживання мають повідомити відповідні органи, проте можуть пересуватися Україною без отримання дозволів.