Зеленський розповів парламенту Чехії, що потрібно Україні для перемоги

Зеленський виступив перед парламентом Чехії / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Чехії. Він нагадав про вчинки Радянського Союзу щодо чехів та закликав їх підтримати нашу країну у боротьбі з Росією. Відео його звернення опублікував Офіс президента.

"Чеський народ чудово знає, чим завершуються компроміси за чужий рахунок і до чого призводять поступки тиранії, яка пропонує забрати лише нібито частину бажаної території, щоб удати, ніби агресія припинилася. Той, хто хоче захопити все, ніколи не зупиниться, взявши тільки частину. Я закликаю вас і надалі разом з нами, не зупиняючись ні на мить, переконувати в цій простій істині всіх, хто досі не наважився чітко обрати сторону у протистоянні, яке триває вже 112-й день. Україна має отримати все для перемоги", — сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Кремль цікавить захоплення не лише України.

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"Ми протистоїмо тиранії, яка, як і в минулому, не хоче зупинятися тільки на території України. Вона вважає своєю мішенню всіх у Європі, всіх тих, хто живе вільним і своїм життям. Росію не цікавлять лише наші міста Маріуполь, Сєвєродонецьк, Харків, Одеса та Київ. Ні. Її амбіції спрямовані на величезний простір від Варшави до Софії, від Праги до Таллінна", — сказав він.

Український президент сказав, чого потребує Україна для того, щоб захистити себе, а разом з тим і західні країни.

"Україна має отримати все для перемоги. Сучасну й достатньо потужну зброю, щоб переважати російську армію. Фінансову підтримку, щоб мати ресурси проти Росії, чиї накопичення й доходи досі дуже значні – за сто днів цієї війни від 24 лютого й тільки на продажі енергоресурсів Росія заробила вже 93 мільярди євро. Також Україна має отримати фундаментальну ціннісну підтримку, яка нарешті виб’є з рук Росії її головну ідеологічну зброю, а саме – твердження, ніби Європа не здатна до реального об’єднання й ніби Україна не потрібна Європі", — сказав Зеленський.

Про що раніше говорив Зеленський

Увечері у вівторок, 14 червня, президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Він заявив, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. За словами глави держави, у нашої країни її поки що немає в достатній кількості.

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Під час пресконференції для данських ЗМІ президент Зеленський сказав, що від постачання зброї Україні залежить швидкість деокупації територій нашої держави.

Також Володимир Зеленський різко відреагував на критику президента США Джо Байдена про те, що він "не захотів чути попередження" щодо майбутнього повномасштабного вторгнення Росії. Глава держави зазначив, що партнери навпаки – не захотіли чути саме його.

Крім того, Зеленський 13 червня провів розмову онлайн з президентами Польщі та Словаччини Анджеєм Дудою та Зузаною Чапутовою. Глава держави подякував їм за підтримку і розповів про бойові дії в Україні.