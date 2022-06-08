Зеленський розповів, чому РФ бігає від переговорів з Україною

Зеленський розповів, чому Путін не хоче сідати за стіл переговорів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація не сяде за стіл переговорів з Україною, поки відчуває свою силу. Потрібно надалі тиснути на країну-окупанта.

Про це глава держави сказав під час виступу на Yale CEO Summit.

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"Кут глухий лише тоді, коли сторони не хочуть розв'язувати проблему. Є дві сторони: Україна, навколо якої об'єднаний світ, і Росія, яка варварськи захоплює чужі території. І якщо хоча б одна сторона хоче розв'язати цю проблему, ми точно її розв'яжемо. Бажання РФ сісти за стіл переговорів і дипломатичним шляхом, без вбивств і знущань, розв'язати рішення цієї війни ми не бачимо. Чому? Тому що вона відчуває ще поки що силу", — заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що світ може допомогти послабити РФ потужною санкційною політикою.

"Не можна ввести половину (санкцій. — Ред.) і чекати результату – як ще Росія омине ті чи інші санкції. Потрібно потужно в цьому плані працювати, іноді втрачаючи ті чи інші гроші. Але це тимчасово. І це ви зрештою не втратите, адже ви заробляєте головне — незалежність", — сказав президент.

За його словами, жодна країна світу не повинна диктувати всьому світу правила й маніпулювати ним в енергетичній, продовольчій сфері.

"А що далі? Далі Польща, країни Прибалтики, Європа – ракетні удари. Далі буде те саме і в бізнесі. І ви це чудово знаєте. Апетит у держави, яка порушила міжнародний закон та нашу територіальну цілісність, великий… Вона потім і вам почне диктувати умови, як займатися бізнесом, з ким, з якими державами мати бізнес-відносини, а з якими ні", — додав глава держави.

Зеленський розповів нові деталі розмови з Шольцем

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Зокрема, про надання Україні статусу кандидата в ЄС.

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"Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Шольцем. Також – про рішення на користь України щодо кандидатства, яке, насправді, буде рішенням і на користь Європи. Про оборонну підтримку говорили. І про продовольчу безпеку, гарантування якої – вже дійсно глобальний інтерес. Бо ніхто не може бути зацікавлений, окрім російської держави, в глобальній продовольчій кризі", — сказав Зеленський.

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