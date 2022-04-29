Зеленський розповів, чи вирішать в Україні проблему з дефіцитом пального

Зеленський розповів про вирішення проблеми з дефіцитом палива / Колаж "Сьогодні"

Уряд України обіцяє, що протягом тижня чи двох у країні забезпечать систему постачання палива, яка не допустить дефіциту.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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"Уряд України сьогодні розглядав питання щодо ліквідації дефіциту на ринку пального. Черги та зростання цін на заправках є у багатьох сферах нашої держави. Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру для виробництва, постачання та зберігання пального", – каже президент.

Росія заблокувала українські порти, а тому немає миттєвих рішень для поповнення дефіциту палива.

"Чиновники обіцяють, що протягом одного-двох тижнів буде забезпечена така система постачання палива в Україну, яка зможе не допускати дефіциту" , – додав Володимир Зеленський.

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Ціни на пальне в Україні б'ють рекорди

Наприкінці квітня на заправках знову з'явився бензинА-95+ . Його можна придбати у мережах "Автотранс", "Катрал", "Авіас", OKKO, Socar. Ціни стартують від 35,79 грн/л, а середня ціна на ринку 36,41 грн/л.

Звичайний А-95 збуваються по 34,57 грн за літр. Найнижча вартість виду бензину становить 33,81 грн/л.

Підріс у ціні та А-92 – зараз середня ринкова ціна 34 грн/л. Хоча на деяких АЗС вона продається від 32,75 грн/л.

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Дуже широка амплітуда цін на дизельне паливо , що починається з 37,61 грн/л та досягає 40,65 грн/л. У середньому його збувають за 39,23 грн/л.

На деяких заправках ще можна купити автогаз , ціни стартують із 29,37 грн/л. Піковий показник складає 39,29 грн/л. Середня ринкова вартість 30,46 грн/л.

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