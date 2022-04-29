Зеленський розповів, скільки збитків РФ завдала Україні

Володимир Зеленський розповів, що Росія завдала величезних збитків Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що відновити Україну після війни буде складно. За його словами, на сьогодні збитки становлять 600 млрд доларів.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю польським журналістам.

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"На сьогодні збитки становлять 600 млрд доларів. Але ми ще не закінчили війну. Це буде складно для нас, але найголовніше – емоція. Тому ми придумали програму відновлення. Разом зі світом ми зможемо відновити державу швидко. Це квартири, будинки, інфраструктура, дороги тощо. Ми зробимо все, щоб були робочі місця та інфраструктури. Це велика програма", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україні вже вдалося домовитися про співпрацю з Великою Британією, також наразі домовляються з Данією, Італією, Болгарією та багатьма іншими країнами.

"Я впевнений, що багато хто приєднається до програми відновлення", – додав президент.

Деякі українці отримають від держави квартири – кому дістанеться в першу чергу

Насамперед програма відновлення України передбачає забезпечення житлом тих, хто втратив свій будинок через війну. Пройде вона в кілька етапів і триватиме й після завершення війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 16 квітня у вечірньому зверненні.

Він зауважив, що влада має намір:

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зробити якісне міське планування там, де його не було;

"вписати" до міст реальні транспортні потоки;

гарантувати енергозбереження будинків;

добитися їхньої інклюзивності;

забезпечити екологічність будматеріалів.

Програму забезпечення житлом, за словами президента України, поєднають із програмою енергомодернізації будівель.

Пройде вона в три етапи:

забезпечення житлом всіх переселенців, чиї будинки були зруйновані;

відновлення того, що окупанти намагалися знищити;

забезпечення житлом усіх, "хто захищав чи захищає зараз державу, хто працював чи працює на користь суспільства, а власного житла так і не має": військовослужбовці, медики та ін.

"Для реалізації проєкту Україна вже залучає провідних архітекторів, держав-партнерів та міжнародних донорів", – зазначив Зеленський.

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