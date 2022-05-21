Зеленський назвав кількість воїнів, які зараз захищають Україну

700 тисяч українців не дали російському миру роздерти Україну / Колаж "Сьогодні"

Армія України на гідному рівні зустріла російських окупантів. У найактивнішу фазу війни і зараз захищають свою країну від загарбників Володимира Путіна 700 тисяч українців.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеведучим Вадиму Карп'яку та Олені Фроляк для марафону "Єдині новини", який транслювався на Youtube-каналі "Україна 24".

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Наші сили

"На сьогодні це 700 тисяч – ось ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, що воюють. 700 тисяч. Це на момент війни. У країнах НАТО є відповідна зброя, серйозне ППО, яке здатне захистити небо від перших ударів, внаслідок яких у нас були перші втрати та виникла паніка. Це все допомагало ворогові, а не навпаки", – зазначив Зеленський.

При цьому, за словами лідера країни, ЗСУ було непогано підготовлено для того, щоб протистояти агресору. Завдяки цьому армії Росії не вдалося захопити Україну ні за два дні, як прогнозували всі західні розвідки, ні за три місяці.

"З погляду тих сил, які застосувала РФ, використовуючи абсолютно все, використовуючи навіть резерви, використовуючи таку "тиху мобілізацію" ("тиху", тому що мобілізація – це коли війна, а війну вони не могли нам оголосити, вони це назвали "спецоперація"). Вони перекидали війська, збільшення було й у Криму, й у Білорусі – у різних напрямах. Це справді великий обсяг. Я думаю, що на сьогодні з таким обсягом жодна країна Європи не впоралася б", – резюмував президент України

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Інтерв'ю