Зеленський розповів, скільки журналістів загинули через вторгнення Росії

Зеленський прокоментував смерть французького журналіста на війні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель на Донбасі французького журналіста Фредеріка Леклерка через обстріл армії РФ. За його словами, з 24 лютого загинули вже 32 журналіста.

У зверненні до українців 30 травня глава держави зазначив:

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"Сьогодні на Луганщині окупанти зірвали евакуацію з районів бойових дій, обстрілявши машину, яка їхала по місцевих. Від смертельного поранення під час цього обстрілу загинув французький журналіст Фредерік Леклерк. Він працював на французький телеканал BFM TV. Трохи більш як місяць тому я дав інтерв'ю саме цьому телеканалу. Це було моє перше інтерв'ю представникам медіа Франції за час повномасштабної війни. Мої щирі співчуття колегам і рідним Фредеріка. Він став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого".

Як загинув Фредерік Леклерк

В Луганській області 30 травня броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей та потрапив під ворожий обстріл.

Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який готував матеріал про евакуацію. Патрульного поліцейського, що перебував поруч, врятувала каска.

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В результаті евакуацію місцевих жителів з Луганської області було зупинено.