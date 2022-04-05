Зеленський: РФ звинувачуватиме всіх, щоб виправдати себе

Володимир Зеленський вважає, що РФ звинувачуватиме всіх, аби виправдати себе. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський поділився з Радою безпеки ООН думками щодо спроб РФ уникнути покарання та відповідальності за воєнні злочини в Україні. За словами глави держави, Росія звинувачуватиме всіх, аби виправдати себе.

Про це Зеленський повідомив під час виступу в ООН 5 квітня.

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За словами президента, масові вбивства у Бучі – це лише один приклад звірств російських окупантів у нашій країні. Він заявив, що світ ще побачить наслідки їхніх злочинів у десятках інших громад.

"Ви чудово знаєте, що говоритимуть представники Росії на ці звинувачення у злочинах. Вони це вже неодноразово говорили... Вони звинувачуватимуть усіх, аби виправдати себе. Говоритимуть, що є різні версії, а правду неможливо встановити. Будуть говорити, що тіла підкинули, а відео постановочні", – наголосив Зеленський.

Глава держави вважає, що сучасні технології дозволять встановити істину.

"Зараз 2022 рік, є безперечні докази, супутникові знімки та можливість провести прозоре розслідування", – додав Зеленський.

Росія відповість за всі звірства в Україні: ЄС засудив "бучанську різанину"

Відповідальність за злочини, які окупанти скоїли на території України, мають нести не тільки вони, а й політичне та військове керівництво Росії.

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Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Бореля від імені всіх країн Євросоюзу, яку оприлюднено сьогодні на сайті Європейської Ради.

ЄР засуджує звірства, скоєні російськими збройними силами у низці окупованих українських міст, які наразі звільнені.

"Свідчення величезної кількості загиблих та поранених серед цивільного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої агресивної війни, яку Росія веде проти України та її народу. Масові вбивства у місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі", – йдеться у заяві.

Також наголошується, що Євросоюз повністю підтримує розслідування військових злочинів та злочинів проти людства, започатковані прокурором Міжнародного кримінального суду, а також Комісією ООН з розслідування таких злочинів.

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