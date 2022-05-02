Зеленський: Росії вигідно говорити, що вони воюють з НАТО

Зеленський розповів, з ким воює РФ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії вигідно говорити, що вона воює з країнами НАТО чи США. Українські захисники дають відсіч російській армії, тому в РФ хочуть інформаційно показати свою міць "для внутрішнього споживача".

Про це Зеленський розповів журналісту грецького суспільного мовника ΕΡΤ.

Реклама

"Ви знаєте, дуже вигідно сьогодні Росії говорити, що Росія воює з країнами НАТО або зі Сполученими Штатами Америки, тому що ми даємо відсіч армії Російської Федерації. Вони це роблять для внутрішнього свого споживача. Інформаційно вони це роблять, щоб показати, що Росія дуже міцна і вона воює з усім Заходом. Саме для цього, щоб знову ж таки бити по тому, що Україна не є суб‘єктом", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна точно не воює і не воювала з російським народом.

"Ми воювали за Україну. Проти Росії і проти російської армії. І на нашій території", – сказав Зеленський.

Реклама

Він зауважив, що дуже просто зрозуміти, з ким воює Росія.

"Відповідь, чесно кажучи, достатньо проста – подивіться, хто гине на цій війні – українці, українські військові і російські. І тоді точно є відповідь, хто сьогодні воює. Воює Україна з Росією. І де гинуть люди? На території України. Значить, Росія прийшла до нас", – зазначив Зеленський.

Втрати окупантів

Російська окупаційна армія в Україні, станом на 2 травня, втратила вбитими майже 24 тисячі людей, також ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Реклама

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 23 800 (+300) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1048 (+22) од.;

бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од.;

артилерійських систем – 459 (+8) од.;

РСЗВ – 152 (+1) од.;

засобів ППО – 80 (+0) од.;

літаків – 194 (+2) од.;

гелікоптерів – 155 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1824 (+28) од.;

кораблі/катери – 8 (+0) од. (знищені вранці 2 травня російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26);

спеціальної техніки – 38 (+6);

крилатих ракет – 84 (+0).

Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Читайте також: