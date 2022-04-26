Зеленський: Росія створила нові загрози, які могли б перевершити навіть найстрашнішу аварію

Зеленський звернувся до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців.

Воно з'явилося на каналі Офісу президента у YouTube.

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Що сказав президента — головне

Щороку 26 квітня світ згадує Чорнобильську катастрофу. Найстрашнішу атомну катастрофу в історії людства. Але цьогоріч замало просто згадати, бо Росія створила нові загрози, які могли б перевершити навіть ту найстрашнішу аварію. Прямо сьогодні РФ запустили три ракети проти України так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій: Запорізькою, Хмельницькою та Південно-Українською АЕС.

Нагороджені наші герої – працівники зміни на Чорнобильській станції. Які не залишили обʼєкт. Які підтримували роботу ЧАЕС попри загрозу своєму життю. Лише завдяки професійності й сумлінності спеціалістів, вдалося врятувати Україну та Європу від нової катастрофи.

Лише завдяки професійній команді Запорізької АЕС та усієї нашої атомної галузі вдається в умовах війни забезпечувати безаварійну роботу станцій.

Після усього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто у світі не може почуватися безпечно. Потрібен глобальний контроль за російськими атомними обʼєктами і ядерними технологіями.

У Києві з візитом перебував директор МАГАТЕ пан Гроссі. Обговорили з ним всі небезпеки, створені Росією, та шляхи можливого впливу на ситуацію, щоб убезпечити Європу і світ.

Говорив з премʼєр-міністром Японії небезпеку, створені Росією, ситуацію на полі бою в Україні. Подякував Японії за потужний санкційний пакет, за підтримку і за лідерство. Обговорили також і післявоєнне відновлення України, і можливу роль Японії у майбутніх безпекових домовленостях.

З візитом у Києві побував премʼєр-міністр Румунії. Обговорили не тільки двосторонню взаємодію між нашими державами і спільну роботу заради захисту свободи в Європі, але і взаємодію на рівні Євросоюзу.

У Німеччині відбулась важлива зустріч на рівні міністрів оборони держав-партнерів України. Ключове питання – посилення захисту всієї Європи від агресивних амбіцій Росії. Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення території України, а розшматування усього центру і сходу Європи та глобальний удар по демократії.

Вдячний Великій Британії і Борису Джонсону за швидку і позитивну реакцію на наш запит про лібералізацію торгівлі. Скасування усіх без винятку мит та квот на імпорт українських товарів дозволить зберегти тисячі робочих місць в умовах війни і забезпечити суттєву активізацію економічних відносин з Британією.

Чекаємо на новий санкційний пакет від Євросоюзу. Буде ще більше обмежень для торгівлі. Неминуче буде відмова абсолютної більшості країн світу від російської нафти та інших російських енергоносіїв.

Ми зробимо все, щоб повернути усіх українських дітей. Хай в Росії ніхто не сподівається, що Україна забуде чи пробачить викрадення наших дітей, депортацію наших громадян. І – знищення Маріуполя.

Підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 243 військовослужбовці Збройних Сил України. Вічна вдячність усім нашим захисникам і нашим захисницям! Вічна памʼять кожному, хто віддав життя за Україну!

За два місяці окупанти випустили по Україні понад 1,1 тисячі ракет

Російські окупанти за два місяці війни випустили по Україні понад 1100 ракет. Крім того, загарбники скинули безліч авіабомб, частину громад стерли до каміння.

"За два місяці вони використали проти нас більше тисячі ста ракет. Незліченну кількість авіабомб, артилерії. Вони катували, грабували, розстрілювали. Вони мінували нашу землю. Перетворювали мирні міста і села на пекло. Частину українських міст і громад знищили просто до каміння. Але так нічого і не досягли. І не досягнуть", — зазначив президент України Володимир Зеленський.

Глава Держави додав, що завдяки хоробрості, мудрості наших захисників, завдяки сміливості нашого народу, Україна – це справжній символ боротьби за свободу.

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