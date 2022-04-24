Зеленський: Росія вже відстріляла по Україні більшу частину своїх ракет

Володимир Зеленський заявив, що Росія вистріляла по Україні більшу частину ракет. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія вже вистріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу. 23 квітня смертоносний удар по Одесі забрав життя 8 мирних жителів, серед них – тримісячна дитина.

Про таке повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

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Він зазначив, що Україна працює над тим, щоб встановити усіх відповідальних за російський ракетний терор.

"Кожного, хто відповідальний за ці накази, кожного, хто їх виконує. Нікому не вдасться сховатися", – пообіцяв Зеленський.

За його словами, Росія вже вистріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу.

"Звичайно у них ще залишаються ракети. Звісно, вони ще можуть продовжувати ракетний терор проти наших людей", – додав президент.

Зеленський переконаний, що світу доведеться визнати Російську державу спонсором тероризму, а російську армію – терористичною організацією. Він додав, що на цьому будуть наполягати у переговорах з українськими партнерами.

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Президент України констатував, що Москві не соромно за свої дії у цій війні, а отже вона повинна понести покарання.

Ракетний удар по Одесі

В Одесі через ворожі удари крилатими ракетами, що сталися сьогодні, 23 квітня, загинули 8 осіб, серед них тримісячна дитина. Також внаслідок обстрілу поранено 18 мешканців міста.

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Один із російських снарядів поцілив у житловий будинок, почалася пожежа, а вікна вилетіли. У деяких районах міста видно дим.

Пізніше стало відомо, що дві ракети вразили військовий об'єкт і дві поцілили у житлові будинки.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що один із загиблих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Під час обстрілу в Одесі 23 квітня ракети поцілили в один із міських цвинтарів. Зруйновано понад 1000 кв. м. території.

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