Зеленський: Росіяни не змогли окупувати українців і почали їх знищувати

Зеленський заявив, що росіянам не вдалося окупувати українців. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни хотіли, щоб їх зустрічали з квітами після ракетних ударів по українських містах. Вони намагалися окупувати території, але не змогли окупувати українців.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю у програмі 60 Мinutes австралійського телеканалу Nine Network.

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Президент констатував, що окупанти почали вторгнення в Україну з залякування.

"Були ракетні удари. Частина людей дуже боялася, почала евакуйовуватися. Але більшість людей зміцнилися і об'єдналися. Вони залишилися". – сказав Зеленський.

Після цього, за словами президента, росіяни почали окупацію українських міст, однак зустріли серйозний спротив.

"Вони почали окупувати міста і думали, що їх чекатимуть люди з квітами. І потім вони побачили, що люди їх не чекають і точно не з квітами. З кийками, зброєю, але точно не з квітами. Люди точно їх чекали з запитаннями "для чого ви сюди прийшли? що ви від нас хочете?". Вони хотіли окупувати міста. Але потім вони зрозуміли, що можна окупувати міста, дороги, пам'ятники, але людей не можна окупувати. І коли вони це зрозуміли, вони почали знищувати цих людей. Така "операція", – розказав Зеленський.

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За даними української розвідки, він усе робитиме для того, щоб будь-якими методами провести референдум та сказати, що "народ Херсонщини" проголосив "херсонську народну республіку" і хоче увійти до складу Росії. Це подаватиметься як одна із перемог російських окупаційних військ на території України.

Проте за словами представника воєнної розвідки України, зірвати референдум та всі плани окупантів зі створення так званої "ХНР" може спротив і активна позиція громадян України на тимчасово окупованих територіях.

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