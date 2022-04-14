Зеленський: Російські війська посилюють активність на східному та південному напрямках

Президент заявив, що російські окупанти шукають резерви. / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти посилюють свою активність на східному та південному напрямках України, продовжуючи наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари.
Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
Яка ситуація
Президент заявив, що російські окупанти заводять нові колони техніки та шукають резерви.
"Намагаються забрати до своїх військ мешканців півдня нашої країни – тобто ще з цих тимчасово окупованих районів на додачу до так званої "мобілізації" в окремих районах Донецької та Луганської областей", – зазначив він.
Ну думку Зеленського, ця "гарячкова активність" окупантів свідчить про їхню невпевненість:
"Про те, що, навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки та значну кількість солдатів, яких командування не жаліє від слова "взагалі", російські військові сумніваються у своїй здатності зламати нас, зламати Україну. Що ж, робимо все, щоб їхні сумніви виправдались".
Також президент заявив про те, що на півночі України у звільнених районах продовжується розмінування:
"Після окупантів залишились десятки тисяч снарядів, які не розірвалися, мін, розтяжок – багато всього. Тому усім, хто хоче повернутися додому на звільнену територію, варто бути максимально обережним. Максимально уважним. І одразу повідомляти поліції та рятувальникам у випадку, якщо знайдете якийсь незрозумілий предмет, вибухонебезпечний предмет".
Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до громадян всього світу та попросив допомогти донести керівникам їхніх країн інформацію про потреби України, які допоможуть зупинити війну.