Зеленський із командою записав відео до сотого дня війни

Зеленський та перші особи України записали звернення до українців. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський записав відео біля Офісу в урядовому кварталі Києва разом із прем'єром, головою ОП та учасниками переговорної групи України з Росією.
Відео опублікували на сторінці глави держави у Instagram.
"Лідер фракції тут, голова ОП тут, прем'єр-міністр України Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наша команда набагато більша. Збройні сили України тут. І найголовніше – наш народ тут. Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога – за нами", – сказав Зеленський.
Подібне відео Зеленський записував на початку повномасштабного вторгнення, коли російські пропагандисти розповсюджували дезінформацію, ніби український президент залишив територію України.
Попередні заяви Зеленського
- Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч на 1 червня і заявив, що ЄС узгодив шостий санкційний пакет проти Росії. Президент також зазначив, що очікує від західних партнерів відключення одного з найбільших російських банків – Сбербанку – від SWIFT у рамках шостого санкційного пакету, припинення мовлення російських дезінформаційних каналів у Європі та нових персональних санкцій.
- Україна побудує сучасну систему протиповітряної оборони, яка буде міцнішою, ніж ізраїльський "Залізний купол". Про це сказав президент України Володимир Зеленський у середу під час спілкування по відеозв'язку з учнями Дрогобицького ліцею, які перебувають у Польщі. Він відповів на запитання одного із учнів.
- Крім того, глава держави заявив, що Україна в умовах війни із Росією отримала можливість сформувати саме те майбутнє, яке обере її народ.
- Президент України Володимир Зеленський також оприлюднив нові дані щодо втрат українських військових на війні проти Росії. Кожен день на фронті гинуть близько 60-100 захисників України. Ще півтисячі зазнають поранень.