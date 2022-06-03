Зеленський із командою записав відео до сотого дня війни

Зеленський та перші особи України записали звернення до українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський записав відео біля Офісу в урядовому кварталі Києва разом із прем'єром, головою ОП та учасниками переговорної групи України з Росією.

Відео опублікували на сторінці глави держави у Instagram.

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"Лідер фракції тут, голова ОП тут, прем'єр-міністр України Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наша команда набагато більша. Збройні сили України тут. І найголовніше – наш народ тут. Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога – за нами", – сказав Зеленський.

Подібне відео Зеленський записував на початку повномасштабного вторгнення, коли російські пропагандисти розповсюджували дезінформацію, ніби український президент залишив територію України.

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