Зеленський: Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки для України

Зеленський звернувся до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців.
Його опублікували на каналі Офісу президента у YouTube.
Що сказав президент?
- Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки для України. На 33 мільярди доларів. Сподіваюсь, Конгрес швидко підтримає цей запит на допомогу нашій державі.
- Працюємо над тим, щоб направити заблоковані активи російських підсанкційних осіб і РФ для компенсації Україні за цю війну та для відбудови нормального життя.
- Кожен російський злочинець має бути і буде притягнутий до відповідальності. Ким би вони не були і де б вони не ховались.
- Сьогодні у Києві з візитом був премʼєр-міністр Болгарії Кирил Петков. Обговорили оборонні, енергетичні, транспортні питання. Санкційний тиск на Росію. Дуже важлива домовленість – щодо ремонту нашої військової техніки на болгарських виробничих потужностях. Погодили постачання української електрики в Болгарію і використання потужностей Трансбалканського газопроводу.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш побував в Бородянці Київської області і на власні очі побачив, що там наробили російські окупанти. Ключовими питаннями на переговорах були – як нам зупинити російську агресію і врятувати наших людей з Маріуполя.
- У місто полетіли 5 російських ракет одразу по завершенню наших перемовин з генеральним секретарем ООН в Києві. Це говорить про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що Організація уособлює.
- Російські ракетні удари по Україні – по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та іншим містам – вкотре засвідчують: ще не можна розслаблятись. Нам потрібно боротись і гнати окупантів.
- Робиться все для того, щоб допомогти нашій армії. Щоб забезпечити військових усією необхідною зброєю.
- Державними нагородами відзначені 214 військовослужбовців Збройних Сил України. З них 14 посмертно. Вічна слава усім, хто став на захист держави!
Коли настане мир?
Нині українці постійно думають, коли в Україні настане мир, а окупанти підуть з нашої землі. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на це питання одночасно і є і немає відповіді.
"Очевидно, що кожного дня – а особливо сьогодні, коли почався третій місяць нашого опору, – усіх в Україні непокоїть питання про мир. Про те, коли це все закінчиться. Про те, коли і що може стати перемогою для України. На це питання одночасно і є і немає простої відповіді. Коли буде перемога – її відчує кожен. Коли настане мир – його побачить кожен. Але щоб це сталося – і сталося швидше – ми повинні думати не про те, коли і що це буде. Ми повинні думати кожного дня про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще нестерпніше", — сказав президент.
Також він додав, що Україна готова до миру ще з часів, коли війна тривала тільки на Донбасі.