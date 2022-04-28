Зеленський: Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки для України

Зеленський звернувся до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців.

Його опублікували на каналі Офісу президента у YouTube.

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Що сказав президент?

Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки для України. На 33 мільярди доларів. Сподіваюсь, Конгрес швидко підтримає цей запит на допомогу нашій державі.

Працюємо над тим, щоб направити заблоковані активи російських підсанкційних осіб і РФ для компенсації Україні за цю війну та для відбудови нормального життя.

Кожен російський злочинець має бути і буде притягнутий до відповідальності. Ким би вони не були і де б вони не ховались.

Сьогодні у Києві з візитом був премʼєр-міністр Болгарії Кирил Петков. Обговорили оборонні, енергетичні, транспортні питання. Санкційний тиск на Росію. Дуже важлива домовленість – щодо ремонту нашої військової техніки на болгарських виробничих потужностях. Погодили постачання української електрики в Болгарію і використання потужностей Трансбалканського газопроводу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш побував в Бородянці Київської області і на власні очі побачив, що там наробили російські окупанти. Ключовими питаннями на переговорах були – як нам зупинити російську агресію і врятувати наших людей з Маріуполя.

У місто полетіли 5 російських ракет одразу по завершенню наших перемовин з генеральним секретарем ООН в Києві. Це говорить про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що Організація уособлює.

Російські ракетні удари по Україні – по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та іншим містам – вкотре засвідчують: ще не можна розслаблятись. Нам потрібно боротись і гнати окупантів.

Робиться все для того, щоб допомогти нашій армії. Щоб забезпечити військових усією необхідною зброєю.

Державними нагородами відзначені 214 військовослужбовців Збройних Сил України. З них 14 посмертно. Вічна слава усім, хто став на захист держави!

Коли настане мир?

Нині українці постійно думають, коли в Україні настане мир, а окупанти підуть з нашої землі. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на це питання одночасно і є і немає відповіді.

"Очевидно, що кожного дня – а особливо сьогодні, коли почався третій місяць нашого опору, – усіх в Україні непокоїть питання про мир. Про те, коли це все закінчиться. Про те, коли і що може стати перемогою для України. На це питання одночасно і є і немає простої відповіді. Коли буде перемога – її відчує кожен. Коли настане мир – його побачить кожен. Але щоб це сталося – і сталося швидше – ми повинні думати не про те, коли і що це буде. Ми повинні думати кожного дня про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще нестерпніше", — сказав президент.

Також він додав, що Україна готова до миру ще з часів, коли війна тривала тільки на Донбасі.

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