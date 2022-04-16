Зеленський повідомив, скільки українських військових загинули від початку війни

В Україні на війні гинуть українські військовослужбовці / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі українські чиновники вважають, що на війні загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський CNN.

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Зеленський додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і що "важко сказати, скільки з них виживе".

Втрати Росії становлять близько 20 тисяч військових.

Втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.04 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 19 900 осіб;

танків – 753 од.;

бойових броньованих машин – 1968 од.;

артилерійських систем – 366 од.;

РСЗВ – 122 од.;

засоби ППО – 64 од.;

літаків – 160 од.;

вертольотів – 144 од.;

автомобільної техніки – 1437 од.;

кораблі/катери – 7 од.;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134;

спеціальної техніки – 25;

пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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