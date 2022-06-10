Зеленський зідзвонився з Макроном: деталі розмови

Зеленський та Макрон обговорили важливі питання/Фото: Ludovic Marin/REUTERS, Офіс президента України. Колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Говорили, зокрема, про європейську перспективу України.

Про це глава держави розповів під час звернення до українців.

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Деталі

"Нещодавно завершив розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили передусім про оборонну підтримку. Звісно, це ключова тема. Поінформував Еммануеля про ситуацію на передовій, про можливий розвиток протистояння найближчими днями й тижнями, про наміри російських окупантів і про нашу протидію. Звичайно, детально говорили про європейську перспективу України. Готуємося до відповіді на нашу заявку щодо кандидатства. Торкнулися також тематики гарантій безпеки для України й для усієї Європи. Вдячний, що ми з президентом Франції обговорили цю тему. Продовжуємо працювати", — сказав Зеленський.

Зеленського хочуть бачити на саміті НАТО у Мадриді

Президента України Володимира Зеленського хочуть запросити на саміт НАТО, що проходитиме у Мадриді з 28 по 30 червня. Про бажання бачити на цьому форумі лідера країни, що воює за демократію в усьому світі, сказав заступник генсека НАТО Мірча Джоане.

Джоане зазначив, що на саміті вперше будуть присутні партнери НАТО з Тихоокеанського регіону – Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея.

"Звичайно, розширення НАТО, політика відкритих дверей буде важливою темою обговорення. Ми сподіваємося, що Фінляндія та Швеція приєднаються до наших лав. І, звичайно, ми повинні ухвалити рішення щодо України. Президент Володимир Зеленський тим чи іншим чином буде присутній на нашому саміті у Мадриді", – сказав Мірча Джоане.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський ввів санкції проти Путіна. До того ж, ми писали, що глава держави назвав епіцентр битви за Донбас.