Зеленський порівняв отримання кандидатства в ЄС із фактичним підкоренням Евересту

Зеленський повідомив, що Україна фактично вже піднялася на вершину найбільшої гори світу / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський закликав сьогодні особливо не вдумуватись у умови, які нам необхідно виконувати для вступу до Європейського Союзу, а насолодитися дуже важливою перемогою – отриманням статусу кандидата.

Про це йдеться у свіжому зверненні українського лідера, розміщеному на телеграм-каналі "Україна 24".

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Ми майже взяли Еверест

"Нашу країну сьогодні охопило обговорення великого рішення – надання Україні статусу кандидата в ЄС. З ранку і до цього моменту на телебаченні, на радіо та в інтернеті йде обговорення, що це означає, які умови необхідно виконати, як важко це буде зробити і скільки років на це піде. І, ви знаєте, я за підсумками цього дня хочу сказати наступне: "А давайте хоч трохи порадіємо". Тихо, скромно, в душі, однак порадіємо за себе, за свою країну, улюблену країну. Давайте відчуємо момент і смак цієї миті. Уявіть, що ми підкорюємо Еверест, досягли передостанньої точки, не озирнулися навколо і навіть не перевели подих і говоримо про подальший шлях до вершини, як важко буде подолати останні 1848 м. Миттєво ми забули і знецінили власні успіхи. А може, спочатку згадаємо, що ми подолали 7000 метрів?", – зазначив Зеленський.

Умови

Президент підтвердив, що сьогодні маємо сім умов для подальшого просування до членства, але це абсолютно не повинно нікого лякати.

"Хіба це нас лякає? Ні. Тому що перед цим ми виконали сотні. Давайте не забудемо про це. Давайте візьмемо свій Еверест", – резюмував лідер України.

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Як один із прикладів, які доводять, що українці все можуть – як вдалося відкинути російські війська у березні-квітні цього року.

"І росіян відкинули. І переможемо. Бо саме тоді нас поважатимуть, коли ми поважаємо себе. Не радійте, що це ляпас Москві. Пишайтеся, що це оплески Україні. І саме тому я хочу бачити нас в єдиній європейській родині. Нехай це вас надихає. Усміхніться, будь ласка. І дай нам усім, Боже, добраніч. Але, а завтра – знову в бій з новими силами, з новими крилами", – побажав усім "На добраніч" Зеленський.

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