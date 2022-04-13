Зеленський: Експертна група має план, як негайно посилити санкції проти Росії

Президент Росії Володимир Путін (ліворуч унизу) та президент України Володимир Зеленський (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 13 квітня, група міжнародних експертів під керівництвом дипломата Майкла Макфола та голови Офісу президента Андрія Єрмака розглянула західну санкційну політику.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

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Яка ситуація

За словами президента, група працює вже три тижні та складається з міжнародних та українських експертів, які займаються оцінкою введених санкцій і того, як Росія намагається їх обійти.

"Групою підготовлені конкретні пропозиції, як можна прибрати санкційні лазівки, якими користується постійно Росія, та як негайно посилити санкції, щоб це було відчутним для Москви", – заявив Зеленський.

Крім цього, він зазначив, що передусім потрібне нафтове ембарго, а також "чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв". На його думку, Євросоюз має припинити "спонсорувати російську воєнну машину".

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План дій

Як зазначав Андрій Єрмак, в експертів нині є дві сторінки пріоритетних санкцій проти Росії, які пропонуються для США, ЄС, Великої Британії та інших партнерів

За його словами, в цьому списку є повне ембарго на експорт сирої нафти та природного газу, додаткові заборони для фінансових установ як Росії, так і Білорусі, подальші торговельні бар’єри та мита, інші потужні заходи. Також опрацьовуються підходи щодо посилення персональних обмежень та накладення вторинних санкцій.

Водночас українські експерти вже запропонували свою частину плану дій.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до громадян всього світу та попросив допомогти донести керівникам їхніх країн інформацію про потреби України, які допоможуть зупинити війну.

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