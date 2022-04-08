Зеленський: вбивство людей у Краматорську стане одним із звинувачень трибуналу

Вся світова спільнота та влада України в шоковані вбивством людей, які чекають на евакуацію / Колаж "Сьогодні"

Україна проведе своє розслідування та з'ясує, хто наказав здійснити ракетний обстріл людей на вокзалі у Краматорську та винні неминуче будуть покарані.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Заява

"Як і масові вбивства в Бучі, як і багато інших воєнних злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, який обов'язково відбудеться. Усі сили світу будуть спрямовані на те, щоб встановити похвилинно, хто й що робив, хто і які накази віддавав. Звідки ракета, хто її перевозив, від кого пролунала команда і як цей удар був погоджений. Відповідальність неминуча", – пообіцяв президент України Володимир Зеленський.

Трагедія у Краматорську

Вранці 8 квітня Росія обстріляла залізничний вокзал Краматорська з радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точкою-У". Кілька десятків людей загинули миттєво, більше сотні дістали поранення.

Загинули щонайменше 50 людей. Поранення отримали 98 осіб, із них – 16 дітей. Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених, тож постраждалих розпочали відвозити до інших міст регіону. "Багато людей важких, без рук, ніг. Їх оперують 30-40 хірургів одночасно", – сказав мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Реклама

Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький вважає, що це була помста всьому прогресивному людству за те, що напередодні Росію вигнали з Ради ООН з прав людини.