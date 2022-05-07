Зеленський: Україна готує другий етап евакуації з "Азовсталі"

Зеленський розповів про плани з евакуації люедй з заводу "Азовсталь" / Фото: Колаж: Сьогодні

З заводу "Азовсталь" у Маріуполі евакуювали понад 300 цивільних осіб, в першу чергу жінок та дітей. Наразі готується другий етап евакуації, щоб вивезти поранених і медиків.

Про це повідомив 7 травня президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

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Президент подякував командам Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН, які допомогли провести перший етап евакуаційної місії з "Азовсталі".

"Вдалося врятувати понад 300 людей – жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних із "Азовсталі". І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії – поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні", – сказав він.

За словами Зеленського, Україна працює й над тим, щоб вивезти військових – "усіх героїв, які захищають Маріуполь".

"Це надзвичайно складно. Але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося. Щоденно шукаємо такий дипломатичний варіант, який може спрацювати", – наголосив глава держави.

Зеленський про ракетні обстріли України

Президент також прокоментував масовані ракетні обстріли армією РФ українських міст.

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"Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди у Харківській області. Ракету. Щоб знищити музей. Музей філософа та поета, який жив у XVІІІ столітті. Який учив людей того, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії – і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе", – наголосив він.

За словами Зеленського, станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об'єктів культурної спадщини.

"Сьогодні ж загарбники завдали ракетного удару по Одесі. По місту, в якому майже кожна вулиця має щось памʼятне, щось історичне. Але для російської армії й це не має значення. Їм би тільки вбивати та руйнувати. Одеса? Харківщина? Донбас? Їм однаково", – сказав президент.

Президент про економічні проблеми через війну

Як зазначив Зеленський, серед головних економічних питань – забезпечення українців пальним. Він провів нараду щодо подолання дефіциту пального, який виник після того, як російські ракети зруйнували Кременчуцький завод і бази нафтопродуктів по всій державі.

"Заслухав доповіді про те, що конкретно робиться для організації постачання в Україну достатнього обсягу бензину та інших видів пального. Ключове завдання для урядовців – пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів. Обсяг такого транспортування має збільшуватися щоденно", – сказав глава держави.

Також президент сьогодні заслухав доповідь міністра фінансів про стан виконання державного бюджету.

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"Робимо все, щоб держава виконувала всі соціальні зобов'язання попри дефіцит бюджету та свідоме руйнування російською армією нашої економіки. Предметно обговорили й підготовку Плану відновлення країни після війни. Це дуже масштабне завдання. Але я не маю сумнівів, що ми його реалізуємо", – заявив він.

Зеленський нагородив захиснікив України

Президент ввечері підписав укази про нагородження захисників України.