Зеленський: Україна та Британія пройшли шлях від партнерів до друзів та братів

Президент заявив, що 8 жовтня 2020 року Україна та Велика Британія стали стратегічними партнерами / Фото: Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні, dw.com

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону та всьому народу Сполученого Королівства за підтримку нашої країни.

Про це він сказав у своєму зверненні у Верховній Раді, зазначає Офіс президента.

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Підтримка України

За словами президента, 8 жовтня 2020 року Україна та Велика Британія стали стратегічними партнерами:

"А 24 лютого 2022 року довели: наше партнерство – не на папері. Наше партнерство – на полі битви. Битви за спільні ідеали, битви за спільне майбутнє. Майже 10 тижнів, як Російська Федерація оголосила їм повномасштабну війну та вдерлася на нашу українську прекрасну землю. За цей час Україна і Британія пройшли шлях від партнерів до друзів і братів. А той, хто брехав, що друг і брат, – шлях від сусіда до окупанта й терориста".

Виступ президента України у Верховній Раді. / Фото: Офис Президента Украины

Він також заявив про те, що ці тижні довели, що не страшно, коли проти тебе такий ворог, як Росія, "якщо поруч є такий добрий друг, як Велика Британія".

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"Я хочу подякувати Великій Британії, яка... готова стати гарантом нашої безпеки. І ця моя подяка – не формальність. Бо знаю, що й гарантії Великої Британії ніколи не будуть формальністю для України. Бо ці майже десять тижнів довели: ваше слово – тверде, а дії – рішучі. Без жодних "майже", – сказав президент.

Володимир Зеленський також розповів про підтримку та допомогу від Великої Британії:

"Це гуманність. І допомога нашим біженцям та внутрішньо переміщеним особам. Ліки, їжа, швидкі й пожежні машини та інша велика гуманітарна допомога. Це справедливість. І сприяння в розслідуванні воєнних злочинів Російської Федерації в Україні. Це стійкість. Макрофінансова допомога для нашої економіки. Це скасування мит, скасування квот для нашої двосторонньої торгівлі. Це відбудова нашої країни, це відбудова Києва та Київської області, до якої долучиться Велика Британія".

За його словами, це важливі глобальні речі:

"Санкції проти Російської Федерації, ембарго на енергоносії, блокування активів. Це й звичайні, дуже прості людські, але не менш важливі, знакові речі. Синьо-жовті прапори по всій Великій Британії, на Трафальгарській площі та Даунінг-стріт. Коли нас підтримують Лондон, Единбург, Кардіфф, Белфаст, нас підтримує Ліверпуль, Манчестер та сотні інших міст цієї великої держави".

Виступ президента України у Верховній Раді. / Фото: Офис Президента Украины

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Крім цього, президент розповів про підтримку України й впливовими людьми у Великій Британії:

"Україну підтримують Герцог і Герцогиня Кембриджські. Сери Пол Маккартні, Елтон Джон і Стінг. Річард Бренсон, Джоан Роулінг, подружжя Бекхемів, Бенедикт Камбербетч, музиканти Queen, Pink Floyd, Deep Purple, Ед Ширан, Г'ю Лорі, Стівен Фрай, Кіт Гарінгтон, Емілія Кларк, Деніел Редкліфф і, звісно, Її Величність Королева Єлизавета II".

Він також нагадав про повернення посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс і нещодавній візит прем’єр-міністра Бориса Джонсона:

"У дуже складний час і в дуже потрібну мить. Наша прогулянка київськими вулицями показала світу, що відчуває серце України. І це біль. Але люди, яких ми там зустрічали, їхні слова, їхні очі, усмішки та подарунки – вже знамениті півники, такі ж, як у Бородянці, – усе це показало світу, що відчуває наша українська душа. Нескореність. Незламність. А отже, надію на перемогу. Сьогодні і я, і наш парламент, і весь український народ можуть сказати одне: ми дякуємо, Британіє! Дякуємо, друзі!".

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. / Фото: Офис Президента Украины

Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Її розмір – 300 мільйонів фунтів стерлінгів. До нової партії постачань увійде обладнання для радіоелектронної боротьби, протибатарейні радіолокаційні системи та інше.

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