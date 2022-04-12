Зеленський: Україна могла б деблокувати Маріуполь, якби отримала тяжке озброєння

Президент розповів у чому проблем того, що не вдається відвоювати деякі території / Фото: Колаж: Сьогодні

Якби міжнародні партнери направили Україні додатково тяжке озброєння, то наші військові змогли б деблокувати Маріуполь . Про це повідомив у новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб якнайшвидше закінчити цю війну. Щоб повністю знищити ворога на нашій землі. І щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини очевидні. Зокрема, щоб розблокувати Маріуполь. Якби ми отримали літаки та достатня кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми могли б це зробити. Але...", – сказав президент.

За його словами, щоб отримати зброю, доводиться переконувати міжнародних партнерів у тому, що нам це дійсно дуже необхідно для відсічі російських окупантів.

Все ще доводиться про це домовлятися. Все ще доводиться переконувати. Все ще доводиться вичавлювати потрібні рішення. це відповідальність і тих, хто досі тримає потрібну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишиться в історії", – додав він.

Ситуація у Маріуполі