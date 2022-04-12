Зеленський: Україна могла б деблокувати Маріуполь, якби отримала тяжке озброєння

Президент розповів у чому проблем того, що не вдається відвоювати деякі території / Фото: Колаж: Сьогодні
Якби міжнародні партнери направили Україні додатково тяжке озброєння, то наші військові змогли б деблокувати Маріуполь . Про це повідомив у новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.
"На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб якнайшвидше закінчити цю війну. Щоб повністю знищити ворога на нашій землі. І щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини очевидні. Зокрема, щоб розблокувати Маріуполь. Якби ми отримали літаки та достатня кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми могли б це зробити. Але...", – сказав президент.
За його словами, щоб отримати зброю, доводиться переконувати міжнародних партнерів у тому, що нам це дійсно дуже необхідно для відсічі російських окупантів.
Все ще доводиться про це домовлятися. Все ще доводиться переконувати. Все ще доводиться вичавлювати потрібні рішення. це відповідальність і тих, хто досі тримає потрібну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишиться в історії", – додав він.
Ситуація у Маріуполі
- 11 квітня російські окупанти використали проти українських військових та цивільних осіб у Маріуполі отруйна речовина невідомого походження . Його скинули з ворожого БПЛА.
- Повідомляється, що у постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.
- Ще лічені години до застосування в Маріуполі хімічної зброї представник так званої "народної міліції ДНР" Едуард Басурін заявив, що проти захисників міста можуть бути задіяні "хімічні війська" .
- За даними Генштабу ЗСУ, у місті Маріуполі за підтримки артилерії та авіації окупанти продовжують штурмові дії у районах заводу "Азовсталь" та морського порту.
- Захисники Маріуполя роблять неможливе, щоб місто залишалося українським. Вони закликають "тих, хто вірний присязі", приєднатися до боротьби за повернення міста та перемогу. Також в "Азові" розповіли, що насправді відбувається у Маріуполі .
- Міністерство оборони Великобританії вважає, що російські окупанти можуть атакувати Маріуполь фосфорними бомбами .
- Представники Червоного Хреста не можуть дістатися до Маріуполя вже п'ять днів поспіль.
- Президент України Володимир Зеленський розповів, що Маріуполь залишається однією з важливих позицій . Якщо перестати там боротися, всі інші позиції країни стануть слабшими.