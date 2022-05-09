Зеленський: Україна зробила дуже важливий крок на шляху до ЄС

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Сьогодні, 9 травня, Україна зробила ще один дуже важливий крок на шляху до Європейського Союзу – передала другу частину відповідей на опитувальник, який має заповнити кожна країна, яка прагне бути частиною ЄС.

Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

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Важливий крок

"Сьогодні ми зробили ще один крок – дуже важливий і не просто формальний – на нашому шляху до Європейського Союзу. Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, яка прагне бути частиною ЄС. Зазвичай на це йдуть місяці та місяці. Але ми зробили все за лічені тижні", – сказав він.

Також президент заявив, що саме сьогодні, 9 травня, мав розмову про європейську інтеграцію України і з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, і з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен.

"Розраховуємо у червні отримати позитивну відповідь щодо набуття нашою країною статусу кандидата у члени ЄС. Подякував президентці Єврокомісії й за роботу по створенню Трастового фонду для відбудови України після війни", – сказав він.

За словами Зеленського, Шарль Мішель відвідав сьогодні Одесу, побачивши на власні очі, що "означає заблоковане море". Президент зазначив, що вперше за десятки років в Одесі немає звичайного руху торговельного флоту, а також звичайної портової роботи.

"Без нашого аграрного експорту десятки країн у різних регіонах світу вже зараз опинились на межі дефіциту продовольства. Це прямий наслідок російської агресії, який можна подолати тільки спільно – усім європейцям через дієве примушування Росії до того, щоб вона зупинила війну", – сказав президент.

Володимир Зеленський також розповів і про зустріч у Києві з генеральним секретарем Ради Європи, пані Марією Пейчинович-Бурич. Зокрема, сторони обговорили, що можна зробити для миру в Україні і Європі за допомогою інструментів цієї поважної інституції.

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"День Європи. І День перемоги над нацизмом. Реальність потребує миру. А єдиним винуватцем того, що мир був зруйнований, є і залишиться російська держава. Це історична відповідальність для Росії", – сказав він.

Крім цього, Володимир Зеленський подякував усім, хто захищає Харківщину, Донбас, південь країни:

"Хто не здається і чекає український прапор в усіх тих містах, які тимчасово – я підкреслюю це: тимчасово – захоплені окупантами. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар та всі інші міста і громади".

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що не готовий назвати конкретну дату внесення до порядку денного розгляд заявки України на членство в ЄС.

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